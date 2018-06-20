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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
-İsrail Savaş Uçakları Gazze’yi Vurdu İzle

-İsrail Savaş Uçakları Gazze’yi Vurdu İzle

Gazze’nin vurulması

Hastane İsrail Saldırı 

-Bombaların atılması

( KUDÜS ) - İsrail savaş uçakları Gazze’yi vurdu KUDÜS

- İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ndeki mevzileri bombaladı. Filistin güçleri de, Gazze yakınındaki İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu mevkilere roket attı. İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi ve kuzey kısmında bulunan mevzileri bombaladı. Buna karşılık Filistin güçleri de Gazze’nin güneyindeki El Hashashen mevkiine en az 6, Gazze’nin kuzeybatı kesimindeki El Jabari mevkiine de 2 roket atarak karşılık verdi. İsrail savaş uçakları, ayrıca Filistinli bir deniz mevkini ve merkezdeki 13. Tabur'u hedef aldı. Refah'ta İsrail füzesinden en az 2 kişinin yaralandığı ve tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldüğü belirtildi. Yerel kaynaklar, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Filistin güçlerinin Gazze Şeridi yakınındaki İsrail yerleşimcilerin bulunduğu mevkilere roket attığını açıkladı.
Gazze’den İsrail’e roket atıldıktan hemen sonra İsrail yerleşimlerinde alarm sesleri duyuldu.
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