Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

- İsrail savaş uçakları Gazze’yi bombaladı

Gazze Şerdi'ne atılan İsrail bombalarının görüntüleri

( GAZZE ) GAZZE

Güvenlik Güçleri Gesi İsrail Saldırı 


- İsrail savaş uçakları bu sabah Gazze Şeridi’ndeki direniş mevzilerini bombaladı. Filistin direniş güçleri de Gazze şeridi yakınındaki İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu mevkilere roket attı. Filistin güvenlik güçleri Gazze’nin batı kısmında bulunan Bedr mevkiine en az iki roket, Gazze’nin kuzey batı kesiminde bulunan El Sefini mevkiine de dört roket attığını açıkladı.
İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzey kısmında bulunan direniş mevzilerini bombaladı. Zayiat konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili yayımladığı açıklamada saldırıların, Filistinlilerin İsrail sınırları içine yönelik uçurtma ve balonlara bağlı patlayıcı madde atılmasına bir cevap olarak yapıldığını belirtti.
Mahalli kaynaklar, İsrail’in saldırılarına misilleme olarak Filistin direniş güçlerinin Gazze Şeridi yakınındaki İsrail yerleşimcilerin bulunduğu mevkileri rokete monte edilmiş el bombaları atıldığını açıkladı.
Aşkelon Mahalli Konsey ve Aşkelon sanayi bölgesinden siren sesleri duyulduğu kaydedildi. İsrail Askeri sözcüsü Gazze bölgesinden İsrail topraklarına üç roket atışının tespit edildiğini, roketlerden birinin hedefi şaşırarak Gazze Şeridi’ne düştüğünü belirtti.

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı