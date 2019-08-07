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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Muhafızını Darp Ederek Gözaltına Aldı

- İsrail Polisi, Mescid-i Aksa'nın Muhafızını Darp Ederek Gözaltına Aldı

İsrail polisi Mescidi Aksa'nın muhafızı darp ederek gözaltına aldı

( KUDÜS ) - İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızını darp ederek gözaltına aldı KUDÜS

Polis İsrail 


- İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın muhafızı Filistinli Mohanad Edris'i darp ederek gözaltına aldı. İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahma kapısında görev yapan Filistinli Mohanad Edris'i darp etti. Muhafız Edris darp edildikten sonra İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Edris'in el-Makasıd Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi. Öte yandan bu sabah onlarca Yahudi yerleşimci, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ayinler yaptı.
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