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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail polisi Kudüs’te bir Filistinliyi öldürdü

- İsrail polisi Kudüs’te bir Filistinliyi öldürdü

saldırının yapıldığı yer

Hastane Cenaze Hastane Baskını İsrail Saldırı 

-hastane baskını
-detay

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail polisi, Kudüs’te düzenledikleri bir baskın sırasında Filistinli bir genci öldürdü ardından gencin naaşının bulunduğu hastaneyi basarak bir kişiyi gözaltına aldı. İsrail askerleri Kudüs’ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasını basarak 20 yaşındaki Flistinli Muhamad Samir Obaid’i ağır yaraladı. Ağır yaralanan Obaid kaldırıldığı Hadasa hastanesinde hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail polisi Filistinli Obaid’in cenazesi hastaneden çıkartmak isteyen Filistinlilere hastanede bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail polisinin hastaneye saldırısında bir Filistinli gözaltına alındı.
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