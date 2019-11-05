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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail Polisi 13 Filistinliyi Tutukladı Haberi

- İsrail Polisi 13 Filistinliyi Tutukladı Haberi

İsrail polisinin gözaltı yapması

( KUDÜS ) - İsrail polisi 13 Filistinliyi tutukladı KUDÜS

Polis Allah İsrail Irak Orantısız Güç 


- İsrail polisi, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle farklı bölgelerde evlerini bastığı 13 Filistinliyi tutukladı. İsrail güçleri, İsrail'in güvenliğini tehdit ettiği ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 13 Filistinliyi evlerini basarak gözaltına aldı. İsrail polisinin daha sonra tutukladığı Filistinlilerden 4’ünün Beytüllahim'de bulunan Ayda Kampı'da, 4’ünün Batı Şeria'da, 2’sinin Ramallah'ta, 3’ünün Doğu Kudüs'teki Isawiya köyünde yaşadığı öğrenildi. Tutuklananlar arasında daha önce serbest bırakılan Filistinlilerin de olduğu ifade edildi. İsrail polisinin gözaltına alma işlemi sırasında Filistinlilere orantısız güç kullanması dikkat çekti.
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