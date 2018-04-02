Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail ordusu Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor - KUDÜS

İsrail ordusu Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor - KUDÜS

- İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin açıklamalarıKUDÜS (AA) – İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı alimlerin fetvalarına sarıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin "Toprak Günü" münasebetiyle düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini "Kaos Yürüyüşü" olarak niteledi.Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el - Fevezan'ın "Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir." şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el - Useymin'in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.Kur'an - ı Kerim ayetlerini de sözlerine alet eden Adraee, Hamas'ın Filistinli kadın ve çocukları tehlikeye sürüklediğini öne sürdü.

Ayetler Sosyal Medya Protesto İsrail 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı