İsrail ordusu Suudi alimlerin fetvasından medet umuyor - KUDÜS
- İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin açıklamalarıKUDÜS (AA) – İsrail ordusu, Filistinlileri protesto gösterilerinden vazgeçirmek için Suudi Arabistanlı alimlerin fetvalarına sarıldı.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, Filistinlilerin "Toprak Günü" münasebetiyle düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini "Kaos Yürüyüşü" olarak niteledi.Adraee, çarşamba günü paylaştığı görüntülü mesajında Suudi alimlerin açıklamalarına atıfta bulunarak Filistinlilere gösteri düzenlememe çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Yüksek Alimler Heyeti ile İlmi Araştırmalar ve Fetva Konseyi üyesi Salih bin Fevezan el - Fevezan'ın "Gösteri ve protestolar Müslümanların işlerinden değildir." şeklindeki fetvasından alıntılar yapan Adraee, yine Suudi Arabistan'ın önde gelen alimlerinden Muhammed Bin Salih el - Useymin'in fetvalarına atıfta bulunarak Filistinlileri işgal karşıtı gösterilere katılmamaya çağırdı.Kur'an - ı Kerim ayetlerini de sözlerine alet eden Adraee, Hamas'ın Filistinli kadın ve çocukları tehlikeye sürüklediğini öne sürdü.