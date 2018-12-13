İsrail ordusu Ofra saldırısının sorumlusunu öldürdüğünü duyurdu - RAMALLAH
- İsrail Güçlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskından detaylarKUDÜS (AA) - İsrail ordusu, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Salih Ömer Salih el - Bergusi'nin (29) Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kubar köyü sakinlerinden olduğu belirtildi.Açıklamada 6 İsraillin yaralandığı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen ekibin de ele geçirildiği kaydedildi.Batı Şeria'daki gayrimeşru Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.