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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail ordusu Ofra saldırısının sorumlusunu öldürdüğünü duyurdu - RAMALLAH

İsrail ordusu Ofra saldırısının sorumlusunu öldürdüğünü duyurdu - RAMALLAH

- İsrail Güçlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskından detaylarKUDÜS (AA) - İsrail ordusu, pazar akşamı Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınındaki silahlı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen bir Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, öldürülen Salih Ömer Salih el - Bergusi'nin (29) Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kubar köyü sakinlerinden olduğu belirtildi.Açıklamada 6 İsraillin yaralandığı saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilen ekibin de ele geçirildiği kaydedildi.Batı Şeria'daki gayrimeşru Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık akşamı durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Silahlı Saldırı Allah İsrail Saldırı 

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