Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Yeni Bir Tünel Keşfetti

- İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Yeni Bir Tünel Keşfetti

Tünel detay

( TEL AVİV ) - İsrail ordusu, Lübnan sınırında yeni bir tünel keşfetti TEL AVİV

Askeri Operasyon İsrail 


- İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait yeni bir tünelinin keşfedildiğini açıkladı.
Böylece sınırda bulunan tünel sayısı 4'e yükselmiş oldu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee tarafından yapılan açıklamada, ordunun Lübnan’dan İsrail topraklarına uzanan Hizbullah’a ait yeni bir tünel bulduğu söylendi. Adraee, keşfedilen tünelin bölgede yaşayan İsraillilerin hayatlarına yönelik bir tehdit teşkil etmediğini belirtti.
İsrail tarafından 4 Aralık’ta başlatılan ve ‘Kuzey Kalkanı’ adı verilen operasyonlarda bulunan tünel sayısı 4'e yükselmiş oldu. İsrail 4 Aralık’ta Lübnan sınırındaki Hizbullah’a ait tünelleri yok etmek için askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ise Lübnan sınırındaki askeri operasyonun tünel tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini açıklamıştı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı