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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
-İsrail Ordusu Filistinli Genci Gerçek Mermilerle Öldürdü

-İsrail Ordusu Filistinli Genci Gerçek Mermilerle Öldürdü

İsrail ordusu Filistinlilere kurşun atıyor

( KUDÜS ) - İsrail ordusu Filistinli genci gerçek mermilerle öldürdü KUDÜS

Gesi İsrail Mermi 


- Gazze Şeridi’nde İsrail ordusunun Filistinli bir gruba gerçek mermi ile ateş etmesi sonucu bir Filistinli genç hayatını kaybetti. Gazze Şeridi’ndeki Refah bölgesinde toplanan Filistinli gençlerden oluşan gruba İsrail ordusu tarafından gerçek mermi atıldı. Olayda Mustafa Ebu Azum adlı Filistinli genç hayatını kaybederken bir Filistinli genç de yaralandı. Yaralı genç Avrupa Hastanesine kaldırılırken, Gazze Sağlık Bakanlığı, Azum'un İsrail ordusunun gerçek mermi atması sonucu ağır şekilde yaralandığını daha sonra da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ebu Azum'un ölümüyle 30 Mart’tan bu yana ölenlerin sayısı 132’ye yükseldiği vurgulandı. Öte yandan İsrail ordusu, sınır bölgesinde İsrail'e geçmeye çalışan Filistinli bir gruba ateş açtığını doğruladı.
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