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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail Ordusu, Filistin Teknik Üniversitesine Girişleri Engelledi

- İsrail Ordusu, Filistin Teknik Üniversitesine Girişleri Engelledi

İsrail askerleri Filistin Teknik Üniversitesi

İsrail Öğrenciler 

-Deray

( BATI ŞERİA ) - İsrail ordusu, Filistin Teknik Üniversitesine girişleri engelledi BATI ŞERİA

- İsrail askerleri, Batı Şeria’daki El Halil kentinde bulunan Filistin Teknik Üniversitesi’ne girişleri kapattı. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki El Halil kentindeki Filistin Teknik Üniversitesi’ni kapatarak öğrencilerin girişini engelledi. Öğrencilerin İsrailli yerleşimcilerin araçlarına taş attıkları iddiasıyla kampüse girişine izin vermedi. İsrail askerlerinin öğrencilerinden birini tutukladıkları belirtildi. Filistin Teknik Üniversitesi Şube Müdürü Mahib Ebulevha, İsrail askerlerinin engellemelerine rağmen eğitime devam edeceklerini vurguladı. Ebulevha, “Sabah saatlerine üniversiteye gittim ancak İsrail askerleri girmemi engelledi ve öğrencilere okulu terk etmelerini söylememi istediler. Ancak biz üniversite açılana kadar burada kalacağız” ifadelerini kullandı. Ebulevha, İsrail’in Filistin Teknik Üniversitesi’nin her zaman kapatmaya çalıştığını kaydetti.
Filistin Direnişi’ndeki aktivist İsa Elemle ise, “İsrail ordusunun Filistinli kurumlarına karşı uyguladıkları şiddet artıyor. Bunun için bölünmeyi bir an önce bitirmemiz ve İsrail’e birliğimizi sağlamamız lazım” dedi.

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