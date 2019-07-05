İsrail mermisi Filistinli çocuk Salah'ı hayallerinden kopardı - BEYTULLAHİM Haberi
- Beytullahim’deki Özel Cem’iyettul Arabiyye Hastanesi - 15 yaşındaki Filistinli çocuk Mahmud Salah ile röportaj - Salah’ın annesi Ayşe Salah ile röportajBEYTULLAHİM (AA) – ESAT FIRAT – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde ateş açması sonucu sol ayağından vurulan henüz 15 yaşındaki Filistinli çocuk Mahmud Salah’ın ayağının kesilmesine yol açarken aynı zamanda onu hayallerinden de kopardı.Daha bir ay öncesine kadar Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Hıdır beldesi aktifliği ve oyuna olan tutkusuyla bilinen 15 yaşındaki Salah’a dar geliyordu.Ancak İsrail askerlerinin mermisi bir ay önce Salah’ı hem ayağından hem de hayallerinden kopardı.Salah, bir gün beldesindeki sokaklarından birinde arkadaşlarıyla oynarken, İsrail askerlerinin mermisi sol ayağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Salah’ın tedavisi ampütasyon ile sonuçlandı.İsrail askerlerine taş atmakla suçlanan Filistinli çocuk, bir ay boyunca Kudüs’teki "Sharee Zedek" hastanesinde polis gözetiminde tedavi edildikten sonra Beytullahim’deki Özel Cem’iyettul Arabiyye Hastanesi’ne nakledildi.Salah, hastanedeki yatağından, vurulma anını, gözaltına alınmasını ve ayağının kesilmesi hikayesini AA muhabirine anlattı.Geçen pazartesi günü Beytullahim’deki hastaneye nakledilen Salah, “Yaklaşık bir ay önce arkadaşlarımla mahallede top oynuyordum. İsrail askeri kontrol noktasına doğru çıkan topu almaya giderken bir anda yoğun ateş sesi duydum. Sonra vurulduğumu anladım.” dedi. Salah, daha sonra İsrail askerleri tarafından vurulduğu yerde gözaltına alındığını ve vurulduktan 2 saat sonra ilk tedavisinin uygulandığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını belirterek, “3 gün sonra uyandım ve ayağımın olmadığını gördüm. Bu benim için büyük bir şoktu ve hala atlatabilmiş değilim.” ifadelerini kullandı. - “Hayata dair hayallerim öldürüldü”Gözyaşları içinde konuşmaya çalışan Salah, “Bu durum benim hayatımı alt üst etti. Herhalde gözaltına alınıp müebbetle yargılansam bundan daha iyi olurdu.” dedi. Salah, şimdi hayatını nasıl yaşayacağını, arkadaşlarıyla nasıl oynayacağını sorgulayarak, “Eğleniyor, oynuyor ve koşuyordum. Şimdi aciz kalmış haldeyim. Bir engelliye dönüştüm. Hayata dair hayallerim öldürüldü.” diye konuştu.
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