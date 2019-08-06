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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
İsrail mallarının boykot edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale - RAMALLAH Haberi

İsrail mallarının boykot edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale - RAMALLAH Haberi



: - Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen gösteri - Göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale edilmesi - Döviz ve pankartlar taşıyan göstericilerin slogan atması - Filistin bayrağı taşıyan göstericiler İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail mallarının boykot edilmesi talebiyle düzenlenen gösteriye müdahale etti.Batı Şeria'da Filistin'e ait vergi gelirlerinin kesilmesine karşılık İsrail mallarının boykot edilmesi için gösteri düzenlendi.
İsrail mallarının boykot edilmesi ve Filistin pazarına sokulmamasını içeren pankartların taşındığı gösteriye İsrail askerleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Filistin hükümeti son zamanlarda büyük bir mali kriz yaşıyor. Bu yıl 133 bin memur, şubat ile mart arasında maaşlarının ancak yüzde 50'sini alabildi. Nisan ayından itibaren hükümet, memurlara maaşlarının yüzde 60'ını ödeyebildi.

Göz Yaşartıcı Gaz Allah İsrail Memur Hükümet 

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