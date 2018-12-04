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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- İsrail, Lübnan Sınırında Hizbullah'a Ait Tünel Bulunduğunu Açıkladı

- İsrail, Lübnan Sınırında Hizbullah'a Ait Tünel Bulunduğunu Açıkladı

tünel kazma

( TEL AVİV ) - İsrail, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait tünel bulunduğunu açıkladı TEL AVİV

Uzunlu İsrail Askeri Birlik Saldırı 


- İsrail ordusu, Lübnan sınırında 200 metre uzunluğundaki Hizbullah'a ait bir tünel bulunduğunu açıkladı.
İsrail ordusunun tüneli yıkmaya başladığı aktarıldı. İsrail'in tüneli bahane ederek yeni bir operasyon başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 200 metrelik tünelin Lübnan'ın güneyinde bulunan Kefr Kala köyü ile İsrail'in kuzeyini bağladığını açıkladı.
Adraee, ordunun tüneli yıkmaya başladığını ifade etti.
İsrail ordusu daha önce, ülkenin kuzeyinde "Hizbullah'a ait tüneller" bulunduğunu öne sürerek, bu tünellerden gelebilecek saldırıları önlemek amacıyla Lübnan sınırında "Tünelleri açığa çıkarma ve etkisiz hale getirme" adı altında operasyon başlattığını duyurmuştu. Öte yandan İsrail ordusunun, Lübnan-İsrail sınırında artan tansiyon sebebi ile bölgedeki askeri birliklerine tank takviyesi yaptığı öğrenildi.
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