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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- İsrail, Lübnan Sınırında Bir Tüneli Patlattı Haberi

- İsrail, Lübnan Sınırında Bir Tüneli Patlattı Haberi

İsrail ordusu Hizbullah'a ait tünelleri patlattı

Askeri Operasyon İsrail Nathan 

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( TEL AVİV ) - İsrail, Lübnan sınırında bir tüneli patlattı TEL AVİV

- İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait bir tünelin patlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, iki hafta önce tespit edilen Hizbullah'a ait tünellerin patlatılarak yok edilmeye başlandığını duyurdu. İsrail ordusu sözcüsü General Jonathan Connerys, "Ordumuzun operasyonu, bu aşamada tünelleri yok etmeye başladı" ifadelerini kullandı. General, Hizbullah’a ait tünellerin sayısına ilişkin bilgi vermezken tünellerin yok edilişinin haftalar sürebileceğini belirtti.
Ayrıca ordu sözcüsü bölge sakinlerinin tünelin imha edileceğine dair önceden bilgilendirildiğini söyledi.

İsrail ordusu daha önce Lübnan sınırında Hizbullah’a ait 4 tünelin keşfedildiğini açıklamıştı. İsrail 4 Aralık’ta Lübnan sınırındaki Hizbullah’a ait tünelleri yok etmek için ‘Kuzey Kalkanı’ adı altında askeri operasyon başlattığını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Lübnan sınırındaki askeri operasyonun tünel tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceğini açıklamıştı.
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