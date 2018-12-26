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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail Lübnan Sınırında Bir Tüneli İmha Etti

- İsrail Lübnan Sınırında Bir Tüneli İmha Etti

Patlatma detay

( TEL AVİV ) - İsrail Lübnan sınırında bir tüneli imha etti TEL AVİV

Bild İsrail Hükümet 


- İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah tarafından kazıldığı düşünülen bir tünelin daha imha edildiğini açıkladı.
İsrail askerleri Lübnan sınırında yaptıkları aramalarda yeni bir yer altı tüneli keşfetti. Hizbullah tarafından kazıldığı düşünülen tünel yapılan tetkiklerin ardından patlayıcıyla imha edildi. İsrail Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada tünelin Lübnan’ın Ayta Eşşab köyünün yakınında bulunulduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücünden de tünel arama çalışmalarıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada, “diğer ilgili makamların patlayıcı kullanılarak tünelin etkisiz hale getirildiği” bildirildi.
Açıklamada ayrıca, İkinci Lübnan Savaşını sona erdiren BM 1701 sayılı kararına göre tünellerden Lübnan hükümetinin sorumlu olduğuna dikkat çekildi.
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