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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterisi

İsrail Konsolosluğu önünde protesto gösterisi

gruptan görüntüler

Protesto Güvenlik Önlemi Basın Açıklaması Siyonist İsrail 

-basın açıklaması yapılırken görüntü
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 29 Kasım Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında İsrail'in İstanbul Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail’i protesto etti. Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları tarafından 29 Kasım Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü çerçevesinde İstanbul Beşiktaş’taki gerçekleştirildi.
Ellerinde “Yıkılsın siyonist İsrail devleti”, “Kudüs Filistinlilerindir” yazılı pankartlar taşıyan grup, konsolosluk binası önünde toplandı. İsrail aleyhinde sloganlar atan grup adına açıklama yapan Naz Şakar, Filistin davasında verilen mücadeleye her zaman destek olacaklarını, halka karşı uygulanan şiddet ve katliamlara karşı olduklarını belirtti.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde yapılan basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.
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