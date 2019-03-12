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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail Karakolunda Yangın Çıktı, Mescid-i Aksa'nın Kapıları Kapatıldı - İbadet Edenler Darp Edilerek Dışarı Çıkartıldı Haberi

- İsrail Karakolunda Yangın Çıktı, Mescid-i Aksa'nın Kapıları Kapatıldı - İbadet Edenler Darp Edilerek Dışarı Çıkartıldı Haberi

Arbede görüntüsü

İslam İbadet İsrail Molotof Kokteyli Trol 

-Yangın detayı

( KUDÜS ) - İsrail Karakolunda yangın çıktı, Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı- İbadet edenler darp edilerek dışarı çıkartıldı KUDÜS

- İsrail askerleri, Mescid-i Aksa’daki İsrail Polis Karakolunda yangın çıkması üzerine, Mescid-i Aksa’nın bütün kapılarını kapattı. Mescid-i Aksa’yı terk etmeyi reddeden Müslümanlar, darp edilerek gözaltına alındı. Mescid-i Aksa’daki İsrail Polis Karakolunda çıkan yangın İsrail güçlerini korkuttu. İsrail güçleri, karakola molotof kokteyli atıldığı iddiasıyla, Mescid-i Aksa’nın tüm kapılarını kapattı. İsrail güçlerinin kapıları kapatmasına tepki gösterenler, darp edilerek gözaltına alındı. Kudüs İslam Vakfı Sözcüsü Firas el Dibs yaptığı açıklamada, birçok kadın, çocuk ve yaşlının darp edildiğini ifade ederek, vakıf görevlilerinden birisinin de yaralandığını kaydetti.
Mescid-i Aksa’nın İsrail’in kontrolü dışında olduğunu hatırlatan el Dibs, mabedin işgalcilere karşı korunması için çağrıda bulundu.
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