İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu - GAZZE
- İsrail'in El Aksa televizyonunu bombalama anından detaylar - Bombardıman sonrası yıkılan televizyan binasından detaylar GAZZE (AA) - İsrail, Gazze 'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze 'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.