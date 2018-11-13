Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu - GAZZE

İsrail jetleri El Aksa televizyonunu vurdu - GAZZE

- İsrail'in El Aksa televizyonunu bombalama anından detaylar - Bombardıman sonrası yıkılan televizyan binasından detaylar GAZZE (AA) - İsrail, Gazze 'deki Hamas'a ait "El Aksa" kanalının merkezine hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, "El Aksa" kanalının Gazze 'deki merkezine 10 füze attı. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı.Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti.İsrail'in saldırıları sonucu çevredeki birçok bina da zarar gördü.

Televizyon Hava Saldırısı İsrail Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı