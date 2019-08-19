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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT çalışanı Filistinli çifti ayırdı - NABLUS

İsrail İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT çalışanı Filistinli çifti ayırdı - NABLUS

- TRT Arapça'nın Filistinli çalışanı Mecdulin Hassune ile röportajRAMALLAH (AA) - TRT Arapça'nın Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takıldı. Filistinli gelin Mecdulin Hassune'nin Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan TRT Arapça çalışanı Filistinli çifti ayırdı. - "Yaşadığımız, İsrail'in Filistinlilere dünyayı dar eden çirkin yüzü"Yurt dışına çıkışı engellenen TRT'nin Filistinli çalışanı, yeni gelin Mecdulin Hassune ise "Bizim bu yaşadığımız İsrail'in seyahat ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan Filistinlilere dünyayı dar eden çirkin gerçek yüzü." dedi.
Nikah işlemlerinin ardından İstanbul'a dönerek düğün yapmayı hayal ederken İsrail'in hukuksuz uygulaması ile karşılaştığını dile getiren Filistinli gelin, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Sınır kapısında 6 saat bekletildikten sonra hakkımda seyahat yasağı getirildiği söylendi. Nablus yakınında İsrail ordusuna ait bir kampta istihbarat subayıyla görüşmem istendi. Bugün görüşmeye gittim ancak istihbarat subayı olmadığı için görüşme gerçekleşmedi. Sonra yeniden gelmemi söylediler. Bugün İstanbul'da düğün yapmayı istiyorduk ama olmadı."İsrail'in seyahat yasağı uygulaması nedeniyle mağdur edilen tek kişinin kendisi olmadığını vurgulayan Hassune, "İsrail'in seyahat yasağı uygulaması nedeniyle Filistin halkı ciddi mağduriyetler yaşıyor." diye konuştu.
İstanbul'a, eşine ve çalışma arkadaşlarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Hassune, İsrail'in başta seyahat olmak insan hakları ihlallerine son vermesi için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması çağrısında bulundu.

İfade Özgürlüğü İsrail Seyahat Yasağı 

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