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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan yardım çağrısı - GAZZE Haberi

İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan yardım çağrısı - GAZZE Haberi



: - İsrail'in füzeleriyle yıkılan Aksa televizyon binasının enkazı - Hamas Hareketine ait Aksa TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Rıdvan'ın açıklamaları GAZZE (AA) - İsrail'in füze saldırısı sonucu tamamen yıkılan Aksa televizyonu söz konusu binanın yeniden yapılması için yardım çağrısında bulundu.Hamas Hareketine ait Aksa TV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Rıdvan, füzelerle yıkılan televizyon binasının enkazında düzenlediği basın toplantısında, Aksa televizyon kanalına yeni bir merkezin yapılması için tüm dünyadan "desteklerinizle kuralım" kampanyası adı altında yardım beklediklerini ifade etti.
İsrail 12 Kasım'da Gazze 'deki Aksa televizyon kanalı merkezine yönelik düzenlediği füze saldırısı sonucu kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

Televizyon Basın Toplantısı Toplantı Saldırı Yardım Çağrısı 

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