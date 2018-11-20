İsrail'in son Gazze saldırısında hedef aldığı sivil hayatlar (1) - GAZZE
: - İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında hedef olan binalardaki hasar - Hava saldırılarına hedef olan binaların enkazları - Saldırılarda hasar gören Şehed Anaokulu - Şehed Anaokulu Müdiresi İbtisam el - Yazıcı ile röportaj - Hava saldırısı sebebiyle Refah kentindeki "Dahir" ailesinin yaşadığı evde oluşan hasar - Dahir ailesinden Kamil Dahir ile röportajİsrail'in geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları geride çoğunluğu sivil binalardan oluşan büyük bir yıkım bıraktı.AA ekibi, İsrail'in "askeri hedefleri vurduğu" iddiasıyla düzenlediği bu saldırılardan geriye kalan enkazı, patlamanın etkisiyle büyük ölçüde zarar gören anaokulunu, vurulan televizyon binasını, yıkılan ev ve iş yerleri ile sönen hayatları görüntüledi.İsrail'in geçen hafta sivil binaları da hedef aldığı saldırılarda Gazze 'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan Şehed Anaokulu da zarar gördü. Camların tamamen kırıldığı, okul araç gereçlerinin kullanılamaz hale geldiği ve miniklere ait oyuncakların parçalandığı anaokulunda eğitime zorunlu olarak ara verildi. - "Saldırıdan saatler önce burada çocuklar oyun oynuyordu"Şehed Anaokulu Müdiresi İbtisam el - Yazıcı, saldırı sonrası oluşan yıkım ve dağılan kitap, defter ve oyuncakları göstererek, "İsrail saldırısından saatler önce burada 200 çocuk eğitim görüyor, oyunlar oynuyordu." dedi. Yazıcı, saldırı nedeniyle içerideki eşyaların çoğunun zarar gördüğünü ve binanın yıkılma tehlikesi olduğunu söyledi.
- "Okul formam, kitaplarım, çantam hepsi yandı"Şehed Anaokulu'nun bitişiğinde bulunan ve İsrail saldırılarında 10'dan fazla roket atılarak yıkılan Yazıcı Apartmanı ise bundan sadece bir hafta önce 14 daire ve bir giyim mağazasından oluşuyordu. Bugün ise bina kullanılamaz halde.Ailesiyle birlikte söz konusu apartmanda oturan 12 yaşındaki Yezen el - Yazıcı, evlerinin havada asılı kalan kapısına işaret ederek yaşadığı şok ve üzüntüyü şöyle anlattı:"Artık okula nasıl gideceğimi bilmiyorum. Saldırılar başlayınca üzerimizdeki kıyafetlerle evden çıktık. Şimdi kıyafetlerim, okul formam, kitaplarım, çantam hepsi burada yandı." - İsrail, saldırıdan sadece 4 dakika önce "uyarı füzesiyle uyarıyor" Gazze 'nin güneyindeki Refah kentinde de 10 kişilik "Dahir" ailesinin yaşadığı eve 4 roket düştü. Daha önce içinden çocuk seslerinin yükseldiği ev bugün hayalete dönmüş durumda.İsrail güçlerinin uyarı füzesi attığı sırada çocuklarının evde ders çalıştığını anlatan Filistinli anne Ummu Muhammed, "Hemen çocuklarımı da alarak kendimizi dışarı attık. Evimizin yakınındaki bir ofiste çalışan eşim ve komşu evlerde yaşayan 5 aile ile hızlıca oradan kaçtık." dedi. Uyarı füzesinden sadece 4 dakika sonra ise İsrail güçleri, Dahir ailesi ile diğer 5 ailenin evlerinin bulunduğu bölgeye art arda 3 füze fırlattı. Saldırıda bazı evlerin kısmen, bazılarının ise tamamen yıkıldığı görüldü. Dahir ailesinden Kamil Dahir ise İsrail'in sadece can ve mallarını değil anılarını da hedef aldığını söyledi.
Dahir, "Saldırıda evimiz, canlarımız hedef alındı. O ev bizim için sadece taş ve toprak değildi. Her köşesinde anılarımızın olduğu yuvamız idi." diye konuştu. Evlerinin bitişiğinde yem satışı yaptıkları ofisin de saldırıda tamamen yıkıldığını dile getiren Dahir, "52 bin dolar değerindeki mallar kül oldu." dedi.