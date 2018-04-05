İsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - GAZZE
: - Hava saldırısında şehit olan Filistinli Nebil Mervan el - Hudari'nin cenazesinin evine getirilmesi - el - Hudari'nin yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar - Cenazenin omuzlarda taşınmasıİsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildiGAZZE (AA) - İsrail'in Gazze sınırına düzenlediği hava saldırısında şehit olan Filistinli Nebil Mervan el - Hudari (23) son yolculuğuna uğurlandı. Gazze kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. El - Yermuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hudari'nin naaşı toprağa verildi. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze 'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit düştüğünü bildirmişti.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze ’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 21 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.Filistinliler barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.