Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - GAZZE

İsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi - GAZZE



: - Hava saldırısında şehit olan Filistinli Nebil Mervan el - Hudari'nin cenazesinin evine getirilmesi - el - Hudari'nin yakınlarının üzüntü yaşamasından detaylar - Cenazenin omuzlarda taşınmasıİsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildiGAZZE (AA) - İsrail'in Gazze sınırına düzenlediği hava saldırısında şehit olan Filistinli Nebil Mervan el - Hudari (23) son yolculuğuna uğurlandı. Gazze kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
El - Yermuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hudari'nin naaşı toprağa verildi.
Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze 'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit düştüğünü bildirmişti.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze ’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 21 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.Filistinliler barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

Hava Saldırısı Sürgün Cenaze Namazı Yazılı Açıklama Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı