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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail'in saldırısında şehit olan Filistinli toprağa verildi - GAZZE Haberi

İsrail'in saldırısında şehit olan Filistinli toprağa verildi - GAZZE Haberi

- Cenaze törenine katılanlar - Cenazenin evine getirilmesi - Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması İsrail ordusunun bu sabah Gazze 'ye top atışıyla gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.
Gazze 'nin güneyinde sınıra yakın bölgedeki tarlasında çalışırken atılan top atışıyla şehit edilen Ömer Vahid Semmur'un (28) cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Semmur'un cenazesi, Beni Suheyl beldesindeki Hamza Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İsrail ordusu bu sabah Gazze 'nin güney kesiminde sınıra yakın mesafedeki tarlalara top atışıyla saldırı düzenlemiş, bu sırada tarlada çalışan Ömer Vahid Semmur isimli Filistinli şehit olurken, 23 yaşındaki Ahmed Selim Şami yaralanmıştı.

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