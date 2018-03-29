İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli toprağa verildi - ERİHA Haberi

: - Filistinli Yasin Ömer es - Seradih evinden detaylar - Filistinli Yasin Ömer es - Seradih'in feryad etmesi - Cenaze töreninden detay görüntüler - Filistinli Yasin Ömer es - Seradih'in naaşı omuzlar üzerinde taşınmasıERİHA (AA) - İsrail'in yaklaşık bir ay alıkoyduktan sonra naaşını dün ailesine teslim ettiği Filistinli Yasin Ömer es - Seradih için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi. Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Eriha Devlet Hastanesi'nden alınan 33 yaşındaki Seradih'in naaşı, Eriha el - Kadim Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre Yasin Ömer es - Seradih, 22 Şubat'ta İsrail askerlerinin evine düzenlediği baskın sırasında gözaltına alınmış ve birkaç saat sonra da hayatını kaybettiği duyurulmuştu.