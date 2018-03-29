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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli toprağa verildi - ERİHA Haberi

İsrail'in naaşını alıkoyduğu Filistinli toprağa verildi - ERİHA Haberi



: - Filistinli Yasin Ömer es - Seradih evinden detaylar - Filistinli Yasin Ömer es - Seradih'in feryad etmesi - Cenaze töreninden detay görüntüler - Filistinli Yasin Ömer es - Seradih'in naaşı omuzlar üzerinde taşınmasıERİHA (AA) - İsrail'in yaklaşık bir ay alıkoyduktan sonra naaşını dün ailesine teslim ettiği Filistinli Yasin Ömer es - Seradih için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.
Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı.
Eriha Devlet Hastanesi'nden alınan 33 yaşındaki Seradih'in naaşı, Eriha el - Kadim Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre Yasin Ömer es - Seradih, 22 Şubat'ta İsrail askerlerinin evine düzenlediği baskın sırasında gözaltına alınmış ve birkaç saat sonra da hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Cenaze Cenaze Namazı İsrail 

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