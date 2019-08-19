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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - CAKARTA Haberi

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - CAKARTA Haberi



: - Protestodan detaylar - Aksa Çalışma Grubu Başkanı Agus Sudarmaji'nin konuşması - Sudarmaji ile röportajCAKARTA (AA) - Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid - i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta 'da gösteri düzenledi.

Başkent İsrail 

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