İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi - CAKARTA
: - Protestodan detaylar - Aksa Çalışma Grubu Başkanı Agus Sudarmaji'nin konuşması - Sudarmaji ile röportajCAKARTA (AA) - Aksa Çalışma Grubu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid - i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla Endonezya'nın başkenti Cakarta 'da gösteri düzenledi.
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