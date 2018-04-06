İsrail'in katliamına rağmen Gazzeliler sınıra akın ediyor - GAZZE Haberi
: - Görüntü kaynağından sessizdir - Gazze lilerin lastik yakması - Filistinlilerin sınır bölgesine akın etmesiFilistinliler geçen cuma Gazze sınırında on binlerin katılımıyla düzenledikleri ve 22 sivilin şehit edildiği barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü bugün de devam ettirmekte kararlı. Gayri meşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gasbettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Filistinliler, bugün düzenlenecek gösterilere "ateş cuması" adını verdi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce Filistinli sınıra akın etmeye devam ediyor.