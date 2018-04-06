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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail'in katliamına rağmen Gazzeliler sınıra akın ediyor - EL BUREİJ KAMPI

İsrail'in katliamına rağmen Gazzeliler sınıra akın ediyor - EL BUREİJ KAMPI



: - Gazze 'nin El Bureij kampından detaylar - Binlerce Filistinlinin sınıra bölgesine akın etmesiFilistinliler geçen cuma Gazze sınırında on binlerin katılımıyla düzenledikleri ve 22 sivilin şehit edildiği barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü bugün de devam ettirmekte kararlı. Gayri meşru ablukanın kaldırılmasını ve İsrail'in gaspettiği topraklarına geri dönüş haklarının verilmesini talep eden Filistinliler, bugün düzenlenecek gösterilere "ateş cuması" adını verdi. Sabah saatlerinden itibaren binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin El Bureij kampına akın etmeye başladı.

Şehit Gesi İsrail 

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