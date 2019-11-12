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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar Tel Aviv’de protesto edildi - TEL AVİV

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar Tel Aviv’de protesto edildi - TEL AVİV

- Tel Aviv ’de protesto gösterisinden detaylar - İsrailli göstericilerin slogan atması - Protestoya destek veren Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi asıllı İsrail milletvekili Ofer Kassif ile röportajTEL AVİV (AA) - İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar, başkent Tel Aviv ’de protesto edildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un Tel Aviv ’deki genel merkezi yakınında toplanan barış yanlısı İsrailli göstericiler, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.Bazı İsrailli milletvekillerin de destek verdiği protestoda göstericiler, "İşgal 1967’de başladı", "İsrail ile yan yana bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı."Halk, saldırıların durdurulmasını istiyor", "İşgale karşıyız, barıştan yanayız" şeklinde slogan atan göstericilere, çevredeki bazı İsrailliler tepki gösterdi. Barış yanlısı göstericilere saldırmak isteyenlere polis engel oldu. - "İsrail’in saldırıları kimseye barış getirmez"Protestoya destek veren Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi asıllı İsrail milletvekili Ofer Kassif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yanı sıra ülkenin güneyinde ikamet eden İsraillilerin de zarar gördüğünü belirtti.
Herkesin barış ve refah içinde yaşamasını istediklerini ifade eden Kassif, "Bu saldırı hiç kimseye barış getirmez." dedi.
- "Netanyahu, güneydeki İsraillileri değil kendini düşünüyor"Kassif, İsrail’in bu sabah Gazze’ye başlattığı saldırılar nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, "Netanyahu daha önce de olduğu gibi Gazze’ye yönelik saldırıyı İsrail’in güneyindeki insanları düşündüğü için başlatmadı. (Netanyahu) sadece kendisini düşünür. Hapse atılmasını engellemeye çalışıyor ve Başbakan olarak kalmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu."Netanyahu kendisini kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır." diyen Kassif, İsrail Başbakanı'nı durdurmaya kararlı olduklarını vurguladı.

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