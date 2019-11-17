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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi - GAZZE

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlalleri protesto edildi - GAZZE



: - Göstericilerin tek gözlerini kapatarak protesto etmesi - Filistin Medya Forumu Sekreteri Muhammet Ebu Kamar'ın basın açıklaması - Gazetecileri destekleme Komitesi başkanı Salih el Masri'nin konuşması - Gözleri bantlı göstericilerİşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Gazze 'de gösteri düzenlendi.
Filistinli basın mensublarından oluşan göstericiler sol gözlerini kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti.

Protesto Basın Açıklaması İsrail İşgal 

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