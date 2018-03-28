Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail'in Filistinlilerin naaşlarını alıkoyması protesto edildi - TULKERM

İsrail'in Filistinlilerin naaşlarını alıkoyması protesto edildi - TULKERM



: - Tulkerm'de düzenlenen gösteriye katılanlar - Gösteride yapılan konuşmayı dinleyenler - Dövizler ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler - "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Kampanyası" sözcüsü Selva Hamad ile röportaj - Göstericilerin yürüyüşİsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin cenazelerini alıkoyması işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi.Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerm, Kalkilya, Cenin, Tubas, Salfit, Beytullahim, El - Halil ve Eriha şehirlerinde bir araya gelen çok sayıda Filistinli, İsrail'den yakınlarının naaşlarını teslim etmesini istedi.Tulkerm şehrindeki gösteride Filistinliler, insan hakları örgütleri, Filistin hükümeti ve uluslararası toplumdan naaşların ailelere iade edilmesini ve İslam hukukuna uygun olarak defnedilmesine izin verilmesini istedi.Tulkerm'deki gösteriye katılan "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Kampanyası" sözcüsü Selva Hamad da İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu şehitlerin unutulmayacağını ifade etti.

Şehit Protesto Uluslararası İsrail Hükümet 

İlgili Foto Galeriler
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı