İsrail'in Filistinlilerin naaşlarını alıkoyması protesto edildi - TULKERM
: - Tulkerm'de düzenlenen gösteriye katılanlar - Gösteride yapılan konuşmayı dinleyenler - Dövizler ve Filistin bayrağı taşıyan göstericiler - "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Kampanyası" sözcüsü Selva Hamad ile röportaj - Göstericilerin yürüyüşİsrail'in şehit ettiği Filistinlilerin cenazelerini alıkoyması işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerle protesto edildi.Batı Şeria'nın Nablus, Tulkerm, Kalkilya, Cenin, Tubas, Salfit, Beytullahim, El - Halil ve Eriha şehirlerinde bir araya gelen çok sayıda Filistinli, İsrail'den yakınlarının naaşlarını teslim etmesini istedi.Tulkerm şehrindeki gösteride Filistinliler, insan hakları örgütleri, Filistin hükümeti ve uluslararası toplumdan naaşların ailelere iade edilmesini ve İslam hukukuna uygun olarak defnedilmesine izin verilmesini istedi.Tulkerm'deki gösteriye katılan "Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Kampanyası" sözcüsü Selva Hamad da İsrail'in naaşlarını alıkoyduğu şehitlerin unutulmayacağını ifade etti.