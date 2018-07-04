İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkması protesto edildi - KUDÜS
- Filistinlilerin yıkıma karşı protesto etmesi - İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri gözaltına alması - Filistinlilerin yıkılan evlerinin önündeki bekleyişinden detaylar - İş makinelerinin yıkılan evlerin enkazını kaldırmasından detaylar KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs 'ün doğusundaki Ebu El - Nevvar bölgesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı buldozerlerle yıktı. Yıkımı protesto eden Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri bazı göstericileri gözaltına aldı.