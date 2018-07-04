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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkması protesto edildi - KUDÜS

İsrail'in Filistinlilere ait evleri yıkması protesto edildi - KUDÜS

- Filistinlilerin yıkıma karşı protesto etmesi - İsrail askerlerinin Filistinli göstericileri gözaltına alması - Filistinlilerin yıkılan evlerinin önündeki bekleyişinden detaylar - İş makinelerinin yıkılan evlerin enkazını kaldırmasından detaylar KUDÜS (AA) - İsrail askerleri, işgal altındaki Kudüs 'ün doğusundaki Ebu El - Nevvar bölgesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 40 ev ve ağılı buldozerlerle yıktı. Yıkımı protesto eden Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. İsrail askerleri bazı göstericileri gözaltına aldı.

Protesto Güvenlik Güçleri Gesi İsrail 

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