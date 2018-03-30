İsrail'in 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne müdahalesinde yaralananlar - Sınır bölgesi - GAZZE Haberi
İsrail'in "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne müdahalesinde yaralananlar - Sınır bölgesi - GAZZE - Sınır bölgesinde toplanan Filistinliler - İsrail askerlerinin müdahalesi - Yaralanan Filistinlilerin taşınması Filistin Toprak Günü'nde Gazze Şeridi'nde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılan Filistinli şehitlerin sayısının 7'ye yükseldiğini belirtti. Kudra ayrıca aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin yaralandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze sınırına top atışıyla düzenlediği saldırıda şehit olan Ömer Vahid Semmur dahil 5 kişinin şehit olduğunu, 370 kişinin yaralandığını aktarmıştı.