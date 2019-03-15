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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket atıldı

- Kentteki alarmların devreye girdiği andan detaylar - Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki roket atıldı - Roketlerden biri İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edilirken diğeri ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştüKUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden İsrail'in başkenti Tel Aviv'e iki adet roket atıldı.İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den Tel Aviv'e iki roket atılması üzerine kentteki alarmların devreye girdiği belirtildi.Ordu açıklamasında olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmezken, İsrail basınında yer alan haberlerde söz konusu roketlerden birinin hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından havada imha edildiği, diğerinin ise Tel Aviv yakınındaki boş bir araziye düştüğü ifade edildi. - Netanyahu güvenlik kurmaylarını acil toplantıya çağırdıİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Tel Aviv'deki Genelkurmay Başkanlığı binasında güvenlik yetkilileriyle acil bir toplantı yapacağı kaydedildi.İsrail basını roketlerin Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından atıldığını iddia ederken, Filistinli direniş örgütlerinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Savunma Sistemi Toplantı Başkent İsrail Yazılı Açıklama 

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