Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- İsrail'in Atina Büyükelçisinin Evinin Önünde Protesto Gösterisi

- İsrail'in Atina Büyükelçisinin Evinin Önünde Protesto Gösterisi

Kağıt atmaları

Polis Müdahale Protesto Narşist İsrail Saldırı 

-Detaylar

( ATİNA ) - İsrail'in Atina Büyükelçisinin evinin önünde protesto gösterisi ATİNA

- Yunanistan'da anarşist Ruvikonas isimli örgüt üyeleri, İsrail'in Atina Büyükelçisinin evinin önünde toplanarak “Katil İsrail” sloganları attı. Filistin halkına destek amacıyla İsrail'in Atina Büyükelçisinin evinin önünde toplanan anarşist Ruvikonas (Rubicon) isimli örgüt üyeleri, "Katil İsrail, Filistin yaşasın Filistin" sloganları attı. Grup üyeleri, "Filistin halkına destek" yazılı kağıtlar da bırakarak evin önünden uzaklaştı. Arbede çıkmadan dağılan gruba polis müdahale etmedi. Ruvikonas üyeleri, Türk Büyükelçiliğine boya atıp, THY’nin ofisine de saldırı gerçekleştirmişti. Bugüne kadar grup üyelerinden tutuklanan olmadı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Kenya polisinden sert müdahaleKenya polisinden sert müdahale
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı