Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- İsrail'in 30 Yıl Sonra Serbest Bıraktığı Filistinli İçin Şenlik - İsrail'e Şenlikli Mesaj

- İsrail'in 30 Yıl Sonra Serbest Bıraktığı Filistinli İçin Şenlik - İsrail'e Şenlikli Mesaj

Kutlama detay

Şehit Hapishane İsrail Irak 

-Mahmud Cebbarin
-Emjed Ennejjar

( BATI ŞERİA ) - (Özel) İsrail'in 30 yıl sonra serbest bıraktığı Filistinli için şenlik- İsrail'e şenlikli mesaj BATI ŞERİA

- İsrail tarafından 30 yıl önce hapse mahkum edilen ve Ekim ayında özgürlüğüne kavuşan 55 yaşındaki Filistinli Mahmud Cebbarin için şenlik düzenlendi.
İsrail’in 1988 yılında 30 yıl hapse mahkum ettiği 55 yaşındaki İsrail vatandaşı Filistinli Mahmud Cebbarin, Ekim ayında serbest bırakılmıştı. Hapishanenin dışında Cebbarin’i birçok Filistinli lider ile şehit ve mahkum aileleri karşılamıştı. Yüzlerce Filistinli, Mahmud Cebbarin için özgürlüğe kavuşmasının ardından El-Halil kentinin güneyinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı’nda kutlama şenliği düzenledi.
Açıklamalarda bulunan birçok Filistinli grubun lideri, özgürlüğüne kavuşan Cebbarin’in kararlılığını, sabrını ve fedakarlığını överken Filistin davasının birliğini ve mahkumların özgürlüğüne bağlılığını vurguladı. Cebbarin: “Mahkumlar birlik istiyor” Mahmud Cebbarin yaptığı açıklamada, “Esirler, İsrail hapishanesinden kurtulmak için herkesin çaba sarf etmesini, Filistinli grupların arasındaki bölünmeyi bitirmesini ve milli birliğini sağlamasını istiyor” ifadelerini kullandı. Cebbarin, Filistin topraklarını İsrail elinden kurtarana dek savaşmaya devam edeceklerini belirtti.
Öte yandan Filistinli Esir Kulübü Müdürü Emjed Ennejjar, Mahmud Cebbarin’i onurlandırmalarının sebeplerinin, Batı Şeria'nın ve 1948'den beri işgal altında bulunan Filistin topraklarının tek ve bölünmez bir bütünlüğü olduğu konusunda İsrail’e bir mesaj göndermek olduğunu söyledi.


İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı