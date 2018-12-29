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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İsrail'in 2 aydır alıkoyduğu Filistinlinin naaşı toprağa verildi - SELFİT

İsrail'in 2 aydır alıkoyduğu Filistinlinin naaşı toprağa verildi - SELFİT



: - Selfit'teki Bidya beldesinde düzenlenen cenaze töreni - Filistin li gencin cenazesinin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması - Cenazenin defnedilmek üzere beldedeki kabristana götürülmesiİsrail askerlerinin, ekim ayından bu yana alıkoyduğu Filistin li İlyas Yasin'in naaşı (22), işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde toprağa verildi.
İsrail askerlerinin, ekim ayında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit ettiği Yasin'in cenazesi, Selfit'teki Yasir Arafat Hastanesi'nden alınarak, Filistin li gencin kentteki evine götürüldü.Yasin'in doğduğu yer olan Bidya beldesindeki camide kılınan cenaze namazının ardından şehit Filistin linin naaşı, beldedeki kabristana defnedildi.Yüzlerce kişinin Filistin bayraklarıyla katıldığı törende İsrail karşıtı sloganlar atıldı.İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ariel Yerleşim Kampı yakınlarında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 15 Ekim'de Filistin li Yasin'i şehit etmişti.İsrail, iki aydan daha fazla süredir alıkoyduğu naaşı, dün akşam Filistin Kızılayına teslim etmişti.

Kabristan Bıçaklı Saldırı Cenaze Namazı İsrail Saldırı 

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