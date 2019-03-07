'İsrail idari tutukluğu istediği gibi kullanıyor' (2) - RAMALLAH İzle
"İsrail idari tutukluğu istediği gibi kullanıyor" (2) - RAMALLAH
: - Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar ile röportajRAMALLAH (AA) - İsrail'in "idari tutukluluk" gerekçesiyle 20 ay hapiste tutulan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) üyesi ve eski Filistin Yasama Konseyi milletvekili Halide Cerrar, idari tutukluluğun İsrail'in Filistinlilere yönelik en kötü tutuklama şekli olduğunu belirtti. Geçen Perşembe serbest kalan Cerrar, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki evinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir suç isnat edilmeksizin çok uzun süre hapiste tutulan Filistinliler olduğunu belirterek, tutukluların bu durumu protesto için bazı adımlar atmayı planladığını ifade etti. Söz konusu planlar hakkında bilgi vermeyen Cerrar, idari tutukluluğun İsrail'in Filistinlilere yönelik en kötü tutuklama şekli olduğunu söyledi.
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