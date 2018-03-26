Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail, Hamas’a ait askeri mevzileri bombaladı İzle

- İsrail, Hamas’a ait askeri mevzileri bombaladı İzle

bombardımandan görüntüler

Roket Saldırısı Tatbikat Harekete Geç Yangın Tatbikatı Saldırı 

-detay

( GAZZE ) GAZZE

- İsrail ordusu, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın mevzilerinden birini bombaladı. İsrail ordusu, dün akşam Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevzilerinden birini bombaladı. İsrail, Demir Kubbe savunma sistemlerinin, el-Kassam Tugayları tarafından gelen bir roket saldırısı alarmı vermesi sebebiyle Gazze'yi bombalamasına karşın daha sonra yapılan araştırmalarda, el-Kassam Tugayları’nın herhangi bir roket saldırısında bulunmadığı İsrail makamlarınca tespit edildi. Öte yandan İsrail’e ait Demir Kubbe savunma sistemlerini harekete geçiren şeyin, el-Kassam Tugayları'nın Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya şehrinde gerçekleştirdikleri yangın tatbikatı olduğu bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı