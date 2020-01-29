- İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Kapılar kapatıldı, 2 Filistinli gözaltına alındı

- İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak 2 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği ifade edildi. Yerel kaynaklar baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'nın avlusundan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail güçlerinin baskın sonrası Mescidi Aksa'da bulunan Müslümanları dışarı çıkarttığı belirtildi.
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