Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail güçlerinden Filistinli tutuklu Arbid'e destek gösterisine müdahale - KUDÜS İzle

İsrail güçlerinden Filistinli tutuklu Arbid'e destek gösterisine müdahale - KUDÜS İzle



: - Kudüs 'teki Hadassah Üniversite Hastanesi önünde düzenlenen gösteri - Gösteriye katılan Filistinlilerin Arbid'in fotoğrafları ile dövizler taşıyarak sloganlar atması - İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi ve bazılarını gözaltına almasıİsrail güçleri, sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el - Arbid'e destek gösterisine müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı.Filistinli tutuklu Arbid'e destek için onlarca aktivist, Kudüs 'teki Hadassah Üniversite Hastanesi önünde bir araya geldi.Arbid'in ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten göstericiler, Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istedi. Gösteride Arbid'e işkence edenlerin yargılanması da talep edildi.Bu arada gösteriye katılan Filistinlilere coplarla müdahale eden İsrail güçleri, iki genci gözaltına aldı.

Hastane İsrail Irak 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı