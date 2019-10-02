İsrail güçlerinden Filistinli tutuklu Arbid'e destek gösterisine müdahale - KUDÜS İzle
: - Kudüs 'teki Hadassah Üniversite Hastanesi önünde düzenlenen gösteri - Gösteriye katılan Filistinlilerin Arbid'in fotoğrafları ile dövizler taşıyarak sloganlar atması - İsrail güçlerinin göstericilere müdahale etmesi ve bazılarını gözaltına almasıİsrail güçleri, sorgu sırasında gördüğü işkence nedeniyle hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu Samir el - Arbid'e destek gösterisine müdahale ederek 2 kişiyi gözaltına aldı.Filistinli tutuklu Arbid'e destek için onlarca aktivist, Kudüs 'teki Hadassah Üniversite Hastanesi önünde bir araya geldi.Arbid'in ciddi bir tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten göstericiler, Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını istedi. Gösteride Arbid'e işkence edenlerin yargılanması da talep edildi.Bu arada gösteriye katılan Filistinlilere coplarla müdahale eden İsrail güçleri, iki genci gözaltına aldı.
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