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17 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1) - BEYTÜLLAHİM

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale (1) - BEYTÜLLAHİM



: - Göstericilerin sol gözlerini kapatması - İsrail güçlerinin göstericilere biber gazlarıyla müdahale etmesi - Bir göstericinin göz altına alınmasıİşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestolarını takip ederken İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi.
Göstericiler sol gözlerini bandajla kapatarak İsrail'in gazetecilere yönelik baskı ve ihlallerini protesto etti. İsrail güvenlik güçleri göstericilere müdahalede bulundu.

Protesto Güvenlik Güçleri İsrail Plastik Mermi İşgal 

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