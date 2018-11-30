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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 5 yaralı - RAMALLAH

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale: 5 yaralı - RAMALLAH



: - Ramallah 'ın El - Mugayir köyünde düzenlenen gösteri - İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahalesi - Göz yaşartıcı gazdan etkilenen göstericiler - Filistinli göstericilerin bayraklar ile yürümesi - Gösteriye katılan Filistinlilerin taş atması - Cuma namazının kılınmasıİsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde ikisi gerçek mermiyle olmak üzere 5 kişi yaralandı.Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto için gösteri düzenledi.
İsrail güçleri, gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, göstericiler de taş atarak karşılık verdi.Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Ramallah 'ın El - Mugayir köyündeki gösterilere müdahalesinde 3 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, çok sayıda göstericinin de atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

Protesto Cuma Namazı Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi 

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