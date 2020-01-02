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02 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail Güçleri Mescidi Aksa'da Namaz Kılanlara Saldırdı

- İsrail Güçleri Mescidi Aksa'da Namaz Kılanlara Saldırdı

İsrail güçlerinin saldırısından detaylar

( KUDÜS ) - İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı KUDÜS

Biber Gazı Gesi İsrail Saldırı 


- İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldırdı. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Bab Al-Rahma bölgesinde ibadet eden Müslümanlara biber gazı ile saldırdı. Saldırı sırasından yaralanmalar olurken, İsrail güçleri iki Filistinliyi de gözaltına aldı. Müslümanlara saldıran İsrail güçleri, tüm geçişleri kapatarak namaz kılınmasına engel oldu.
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