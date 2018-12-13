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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti - KUDÜS

İsrail güçleri Kudüs'te bir genci şehit etti - KUDÜS

- Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminden detaylar - İsrail polisinin araştırma ve incelemelerde bulunması - İsrail polisinin bölgede güvenlik önlemlerinden detaylarKUDÜS (AA) - İsrail güçleri, Kudüs 'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli genci şehit etti.İsrail Polis Sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bir karakola "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğunu, polis güçlerinin ateş ederek söz konusu kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirtti.
Rosenfeld, olayda 2 İsrailli polisin hafif yaralandığını ifade etti.
Öte yandan İsrail'in Haaretz ve Yedioth Ahronot gazetelerinde yer alan haberde, "Filistinli olduğu aktarılan gencin İsrail polis tarafından öldürüldüğü" kaydedildi.İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Şehit Yargısız İnfaz Bıçaklı Saldırı İsrail Saldırı 

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