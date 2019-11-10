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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- İsrail güçleri Kudüs'te 16 Filistinliyi yaraladı

- İsrail güçleri Kudüs'te 16 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Filistinliler arasındaki çatışma

( KUDÜS ) KUDÜS

Çatışma Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Sağlık Ekipleri Saldırı 


- İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün İseviye beldesinde Filistinlilere saldırdı. Saldırıda 16 Filistinli yaralandı. İsrail askerleri, Kudüs'ün İseviye beldesine gece yarısında baskın düzenledi.
İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak sokaklarda bulunan Filistinli sivilleri darp etti. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin saldırısında 16 Filistinli yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Kudüs'teki hastaneye kaldırıldı.
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