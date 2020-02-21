- İsrail güçleri, Filistinlilerin zeytin ekmesini engelledi

-Zeytin dalları taşıyan Filistinliler

-Bayrak açan Filistinliler

-Olay yeri

-Bölgeden detay



( BATI ŞERİA ) BATI ŞERİA



- İsrail güçleri, Filistinlilerin El Halil’deki tarım arazilerine ulaşmasına ve ekim yapmasına engel oldu. İsrail işgali altındaki El Halil’e bağlı Al-Shuyukh köyünde İsrail güçleri, Filistinlilerin tarım arazilerini ulaşmasına engel oldu. İsrail güçleri, Filistinlilerin ekim yapmasını engelleyerek Filistinlilerin getirdiği tahıl ve zeytin fidanlarını dikmelerine izin vermedi. Filistinliler, İsrail polisinin “bölgeden ayrılın” talebine karşı gelmesinin ardından İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri 2 Filistinliyi gözaltına aldı.



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