Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti - NABLUS

İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti - NABLUS



: - Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilerin yürüyüş yapması - Göstericilerin Filistin bayrağı - İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi - Filistinli gençlerin taş atması - Yakılan lastiklerden yükselen dumanlarRAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.İsrail askerlerinin gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullanması üzerine bazı göstericiler askerlere taş atarak karşılık verdi.Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suların yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.

Protesto Cuma Namazı Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı