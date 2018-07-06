İsrail güçleri Batı Şeria'daki gösterilere müdahale etti - NABLUS
: - Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilerin yürüyüş yapması - Göstericilerin Filistin bayrağı - İsrail askerlerinin gösteriye müdahalesi - Filistinli gençlerin taş atması - Yakılan lastiklerden yükselen dumanlarRAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.İsrail askerlerinin gösteriyi dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermiler kullanması üzerine bazı göstericiler askerlere taş atarak karşılık verdi.Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçiş yapamıyor.Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günleri düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli atık suların yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ediyor.