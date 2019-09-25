İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarına devam ediyor - RAMALLAH
: - İsrail güçlerinin Batn el - Hava mahallesine baskınından detaylar - Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere, İsrail güçleri gaz bombasıyla müdahalesi - Baskından detaylar RAMALLAH (AA) - İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Batn el - Hava mahallesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren Filistinli gençlere, İsrail güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım