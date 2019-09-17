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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
- İsrail Gözaltına Aldığı Filistinli Akademisyeni Serbest Bıraktı İzle

- İsrail Gözaltına Aldığı Filistinli Akademisyeni Serbest Bıraktı İzle

Akademisyenin yakınların tarafından karşılanması

( RAMALLAH ) - İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı RAMALLAH

Sosyal Medya Öğretim Üyesi Ev Hapsi İsrail Irak 


- İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı. İsrail güçleri 2 hafta önce sosyal medya hesaplarından İsrail işgaline karşı paylaşımlar yaptığı için gözaltına aldığı Filistinli kadın akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi 12 bin dolar kefalet ve ev hapsi şartıyla serbest bıraktı. İsrail askerleri ayın başında Birzeit Üniversitesi gazetecilik bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Vedad el-Barguti'yi Ramallah kentine bağlı Kubar beldesinde bulunan evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.
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